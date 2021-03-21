عمومية "سابك" تصوت على توزيع أرباح بنسبة 15% في 13 أبريل

حددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوم الثلاثاء الموافق لـ13 إبريل 2021، موعدا لاجتماع الجمعية العمومية، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال، وبواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود، منها التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف البنيان، قد كشف في نهاية يناير أن استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة 70% في "سابك" سينتج عنه استفادة مالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وستبلغ حصة سابك منها ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، توقع البنيان ارتفاع مبيعات وأرباح سابك هذا العام، مشيرا إلى أن برامج لقاحات كورونا التي تعتمدها الدول ستسهم بارتفاع الايرادات بنسبة تتراوح بين 2 و5%.

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وقالت سابك إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.