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أرباح "التعاونية" ترتفع 28% في 2020 لـ514.2 مليون ريال

التعاونية للتأمين مناسبة
الشركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

أرباح "التعاونية" ترتفع 28% في 2020 لـ514.2 مليون ريال

105 ملايين ريال أرباح الربع الرابع من 2020

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" قبل الزكاة بنسبة 27.9% خلال العام 2020، ليصل إلى 514.16 مليون ريال، مقارنة بنحو 402.17 مليون ريال في 2019.

وقالت "التعاونية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة يعود إلى زيادة صافي دخل الاكتتاب بنحو 1.01 مليار ريال في العام الحالي مقابل 769.96 مليون ريال في العام السابق أي بارتفاع قدره 30.97%.

وارتفعت نتائج العمليات التشغيلية بنسبة 82.6% في العام 2020، لتصل إلى 351.36 مليون ريال، مقابل 192.4 مليون ريال في 2019.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، فإن صافي ربح "التعاونية" قبل الزكاة في الربع الرابع من 2020، تراجع بنسبة 40% إلى 105.5 مليون ريال، مقابل 176.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2019.

كان صافي ربح الشركة قبل الزكاة، قد ارتفع إلى 408.96 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل 225.54 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 81.3%.

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