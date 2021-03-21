أرباح "تْشب" ترتفع 15% في 2020 لـ41 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، قبل الزكاة بنسبة 15.3% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 40.8 مليون ريال مقابل نحو 35.4 مليون ريال في 2019.

وقالت "تْشب"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في العام 2020 على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة والتغير في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والارتفاع في إيرادات عمولات التأمين والارتفاع في إيرادات أخرى.

وارتفعت نتائج العمليات التشغيلية للشركة بنسبة 31.9% إلى 37.58 مليون ريال في 2020، مقابل 28.5 مليون ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي أرباح الشركة قبل الزكاة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2020، إلى نحو 12.2 مليون ريال، مقابل 12.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

كان صافي أرباح "تْشب"، قد ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 28.5%، إلى 31.7 مليون ريال، مقابل 24.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.