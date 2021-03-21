العقارية السعودية: دراسة تطوير منطقة أرض مشروع الوديان بالكامل

قالت الشركة العقارية السعودية، اليوم الأحد، إن المنطقة التي تقع فيها أرض مشروع الوديان، الواقعة في شمال غرب مدينة الرياض والمملوكة للشركة العقارية تحت الدراسة لإعادة تطوير المنطقة بالكامل.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن ذلك حسب ما علمت الشركة من الجهات الرسمية ذات العلاقة ولا يوجد لدى الشركة حتى تاريخه أي تفاصيل لتحديد الأثر المتوقع من هذا القرار على خطة أعمال المشروع.

وأشارت إلى أنها سوف تقوم بموافاة المساهمين في حال وجود أي مستجدات على ذلك.

وكانت الشركة العقارية السعودية، أعلنت في 10 ديسمبر 2020، عن موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأسمال شركة الوديان التابعة لها، من 2.85 مليار ريال إلى 100 مليون ريال.

وقالت "العقارية" في بيان سابق، إن التخفيض عبر إلغاء 275.3 مليون سهم.

ويتوزع رأسمال شركة الوديان بعد التعديل على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل ومودعة في حساب الشركة.

يذكر أن العقارية السعودية قد أطلقت في أغسطس 2018، مشروع "الوديان" بتكلفة 10 مليارات ريال للمرحلة الأولى، وأعلنت في ديسمبر 2018، عن زيادة رأسمال شركة "الوديان" ليصبح 2.85 مليار ريال بدلاً من مليار ريال، موزعة على 285.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتوزع رأس المال على حصة نقدية بلغت 250 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وحصة عينية تمثل ثمن أرض مشروع الوديان بنحو 2.6 مليار ريال.