خسائر ساب للتكافل تتفاقم إلى 26.5 مليون ريال في 2020

ارتفع صافي خسائر شركة ساب للتكافل، بنسبة 38.9% في العام 2020، لتسجل نحو 26.54 مليون ريال، مقابل صافي خسائر نحو 19.1 مليون ريال في 2019.

وقالت ساب للتكافل في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة للسنة الحالية 2020 مقارنة بالسنة السابقة 2019، يعود إلى انخفاض في صافي الأرباح من الاستثمارات لعام 2020 بقيمة 3.2 مليون ريال مقارنة بعام 2019، وبلغ إجمالي دخل الاستثمار نحو 8.5 مليون ريال مقارنة بـ 11.7 مليون ريال لعام 2019.

وأضافت الشركة أن ارتفاع الخسائر يعود أيضاً إلى زيادة تكاليف اقتناء حملة وثائق التأمين في عام 2020 بقيمة 9.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2019، وبلغت تكاليف اقتناء حملة وثائق التأمين لعام 2020 مبلغ 14.8 مليون ريال مقارنة بـ 5.6 مليون ريال لعام 2019.

وأشارت إلى ارتفاع التغير في احتياطي أنشطة التكافل بمبلغ 21 مليون ريال في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وبلغ التغير في احتياطي أنشطة التكافل 16.4 مليون ريال لعام 2020 م مقارنة بـ 4.6 (عكس قيد) مليون ريال لعام 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فقد تراجع صافي خسائر ساب للتكافل بنسبة 27.5% في الربع الرابع من 2020 إلى 9.05 مليون ريال، مقابل 12.5 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2019.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تفاقمت خسائر ساب للتكافل بنسبة 164%، لتصل إلى 17.49 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 6.63 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.