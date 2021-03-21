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"التأمين العربية" تتحول للربحية بـ12.3 مليون ريال

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"التأمين العربية" تتحول للربحية بـ12.3 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة التأمين العربية التعاونية، إلى الربحية مسجلة أرباحا قبل الزكاة بـ12.3 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بخسائر 37.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها والمصاريف الإدارية والعمومية والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة، قد بلغت 221.77 مليون ريال، مقابل 215.91 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع 2.71%.

وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الحالي 44 مليون ريال وبنسبة 16.6% من رأس المال.

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