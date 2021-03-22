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القضية إلى نهاية المطاف.. "أرابتك" تبدأ إجراءات الإفلاس

أرابتك مناسبة
شعار شركة "أرابتك"
أرابتك

القضية إلى نهاية المطاف.. "أرابتك" تبدأ إجراءات الإفلاس

لجنة الخبرة المعينة من قبل المحكمة، عقدت جلستها الأولى مع ممثلي الشركات القانونيين

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دبي - العربية.نت

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تقدمت شركة "أرابتك القابضة"، والشركات التابعة التالية: أرابتك للإنشاءات، والشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة، وأرابتك بريكاست، وشركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية، بطلب افتتاح إجراءات إفلاس أمام محاكم دبي.

وقالت الشركة إن القاضي أصدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021، قراره بتعيين لجنة خبراء سباعية للنظر في طلب الإفلاس، وتكون مهمتهم إعداد تقرير منفصل لكل شركة تابعة على حدة، وتقرير مجمع عن الشركة القابضة، وتقييم الوضع المالي لها، وما إذا كانت في حالة ذمة مالية مدينة، ومدى إمكانية إعادة الهيكلة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأضافت أن لجنة الخبرة المعينة من قبل المحكمة، عقدت جلستها الأولى مع ممثلي الشركات القانونيين (مكتب جلوبال محاماة واستشارات قانونية)، وما زال الموضوع أمام مرحلة الخبرة حتى تاريخه، ولم يصدر تقرير بعد.

مصادر: شركات أرابتك مصادر: "أرابتك" تعين مستشاراً من أجل بيع محتمل لشركتها "تارجت"

وأشارت إلى أنه بتاريخ 1 مارس الجاري، تم التقدم بطلب للمحكمة لإدخال شركتين إضافيتين وهما شركة جي إس آي لمقاولات الإنشاءات المعدنية، وشركة الخليج للصناعات الجديدة.

إلى ذلك، كان مصدران قد أفادا في يناير الماضي، أن شركة المقاولات "أرابتك القابضة"، المدرجة في دبي، ستعين شركة "دي نوفو" deNovo الاستشارية من أجل بيع محتمل لشركتها الفرعية تارجت "Target".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن شركة "أرابتك"، التي تواجه التصفية، تأمل في أن تُستخدم الأموال التي تم جمعها لدفع الرواتب وإلى الدائنين، بحسب ما ورد في صحيفة "The Economic Times".

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