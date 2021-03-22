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أرامكو السعودية تباشر أعمال زيادة الإنتاج لـ13 مليون برميل يوميا

أرمكو السعودية مناسبة
شركة أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو السعودية تباشر أعمال زيادة الإنتاج لـ13 مليون برميل يوميا

الرئيس التنفيذي للشركة توقع صعودا قويا للطلب على النفط مستقبلا

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الشركة ستباشر أعمالا هندسية لزيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل.

وتوقع المهندس أمين الناصر صعوداً قوياً للطلب على النفط مستقبلا.

وقال "متفائلون بشأن سوق النفط".

وفي مقابلة مع "العربية"، كان الناصر، قال إن أرامكو السعودية تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم.

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الناصر أوضح أن "أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية"، مشدداً على أن "توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم".

وصرح قائلا للعربية: "سنشهد ارتفاعا في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا".

أشار الناصر إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يوميا حالياً، قائلا: "متفائلون جدا حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل".

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر

وفي حين لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيرا، قال: "العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل".

وتابع: "الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة".

وقال: "نلاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس بعد في أوروبا".

وفي سياق متصل، نوه بأن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين زادت قليلا في الربع الرابع.

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