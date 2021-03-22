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شل مصر توقع اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في المتوسط

Shell reuters
شعار شركة شل
استحواذ

شل مصر توقع اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في المتوسط

الامتيازان هما شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية

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القاهرة - رويترز

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وقعت "شل مصر" اتفاقيتين مع وزارة البترول المصرية في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة في المتوسط.

والامتيازان هما شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية.

وتستحوذ شل مصر، من خلال بي.جي دلتا المملوكة لها ملكية كاملة، على 63%.

أرباح شل من تداول النفط تتضاعف في 2020 إلى 2.6 مليار دولار شركات شركات أرباح شل من تداول النفط تتضاعف في 2020 إلى 2.6 مليار دولار

والنسبة الباقية لشركة نوبل إنرجي إيجيبت (التابعة لشيفرون) بحصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول بنسبة 10%.

وتغطي القطاعات الممنوحة مساحة قدرها 6770 كيلومترا مربعا.

وتأتي الاتفاقيتان في إطار إستراتيجية شل لتركيز استثماراتها بمصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة، بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

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