أرباح الإعادة السعودية السنوية تنمو 2.3% إلى 60.7 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة نموا في صافي ربح قبل الزكاة بنسبة 2.3%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 60.69 مليون ريال، مقابل 59.32 مليون ريال خلال 2019.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6% مما كان له أثر إيجابي في نتائج الاكتتاب، وفقا للشركة.