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أرباح الإعادة السعودية السنوية تنمو 2.3% إلى 60.7 مليون ريال

الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
الإعادة السعودية
اقتصاد السعودية

أرباح الإعادة السعودية السنوية تنمو 2.3% إلى 60.7 مليون ريال

مقابل 59.32 مليون ريال خلال 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة نموا في صافي ربح قبل الزكاة بنسبة 2.3%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 60.69 مليون ريال، مقابل 59.32 مليون ريال خلال 2019.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6% مما كان له أثر إيجابي في نتائج الاكتتاب، وفقا للشركة.

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