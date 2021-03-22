الخطوط السعودية للتموين تتكبد 335 مليون ريال خسائر في 2020 

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة خسائر بـ 334.7 مليون ريال، مقابل 463.9 مليون ريال أرباح خلال عام 2019.

وقالت الشركة إن إجمالي إيراداتها تراجعت 57% إلى 926.6 مليون ريال، مقابل 2.1563 مليار ريال خلال عام 2019.

وعزت الشركة الخسائر بسبب جائحة كوفيد 19 وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس2020 نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وتسبب الإيقاف المؤقت للرحلات إلى التأثير المباشر على عمليات الشركة مع انخفاض الإيرادات، كما أثرت جائحة كوفيد 19 بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في الشركة السعودية الفرنسية مما أدى إلى خسارة بلغت 11.6 مليون ريال سعودي هذا العام.

وكجزء من تقييم الشركة للقيمة القابلة للاسترداد من الأصول غير المالية بما في ذلك حق الاستخدام الاصول في نهاية العام سجلت الشركة مخصص الانخفاض في القيمة بمبلغ 22.9 مليون ريال، وفقا للشركة.

وارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 30.1 مليون ريال.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة بسبب جائحة كوفيد 19، نفذت الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وبالتالي الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة من خلال ضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية مما أدى إلى تخفيض تكلفة العاملين بمبلغ 92.6 مليون ريال وتخفيض تكلفة الإيجار والصيانة بمبلغ 38.3 مليون ريال في العام الحالي. حيث ساهمت هذه المبادرات في خفض الخسائر إلى 332.6 مليون ريال.