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سابك تساهم بـ 123 مليون ريال لمكافحة كورونا

اقتصاد السعودية

سابك تساهم بـ 123 مليون ريال لمكافحة كورونا

وفقا لمدير المشاريع الكبرى بالشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال ضيف الله المالكي، مدير المشاريع الكبرى في شركة سابك إن شركته ساهمت بـ 123 مليون ريال لدعم مكافحة كورونا.

وأضاف خلال مشاركته بمنتدى المشاريع المستقبلية، أن الشركة عملت على رفع مستوى المقاولين الذين يعملون معها.

وأوضح أنه تحقيقاً لاستراتيجية التوطين، بدأت الشركة بتشجيع المقاولين السعوديين بتعزيز مشاركتهم في رفع قيمة المحتوى المحلي والمساهمة في تطبيق أفضل المواصفات في مجال المقاولات.

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

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