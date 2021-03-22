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قوة أسعار الذهب خلال جائحة كورونا تحلق بأرباح "سنتامين"

فيللر مدينة الذهب في مصر 11:52
دفع شركة التعدين لإعلان توزيع أرباح نقدية لعام 2020
سعر الذهب

قوة أسعار الذهب خلال جائحة كورونا تحلق بأرباح "سنتامين"

زادت أرباح سنتامين السنوية قبل الضرائب إلى المثلين تقريبا

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دبي - العربية.نت

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زادت أرباح سنتامين السنوية قبل الضرائب إلى المثلين تقريبا مع ارتفاع أسعار الذهب خلال أزمة كوفيد-19.

الأمر الذي دفع شركة التعدين لإعلان توزيع أرباح نقدية لعام 2020، والتعهد بما لا يقل عن 105 ملايين دولار في صورة توزيعات للعام الحالي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت سنتامين، التي تشغل منجم السكري للذهب في مصر، إن الأرباح قبل الضرائب قفزت إلى 315 مليون دولار للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول، من 173 مليون دولار قبل عام، واقترحت توزيعات أرباح نهائية قدرها ثلاثة سنتات للسهم.

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