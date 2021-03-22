أرباح رعاية السنوية تنمو 21% إلى 97.3 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2020 محققة نموا في صافي الربح بلغ 21.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 97.27 مليون ريال، مقابل 80 مليون ريال خلال عام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2٪ خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين.

وأيضا عزت ذلك إلى انخفاض تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، والدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، وترشيد أفضل لهامش التكاليف في قطاعات وزارة الصحة والنقد، وزيادة هامش الربح الإجمالي من 23.4% في العام السابق إلى 27.7% خلال العام الحالي.

كما انخفضت النفقات العمومية والإدارية بسبب تدابير مراقبة التكاليف المختلفة التي نفذتها الإدارة بما في ذلك الدعم الحكومي خلال ذروة جائحة كوفيد-19، انخفاض أعباء التمويل نتيجة سداد تسهيلات القروض ذات الفوائد.

وسجلت الشركة مخصصات أعلى خلال العام الحالي مقابل الذمم المدينة القديمة من الجهات الحكومية بخلاف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، مما قلل من تأثير زيادة الإيرادات وانخفاض التكاليف.

وقالت الشركة إن الإدارة تواصل التعامل مع شركائها وتشعر بأن هذه الأرصدة قابلة للاسترداد ، خاصة وأن وزارة الصحة قد أبلغت رسميًا عن عملية تسوية للمطالبات المتعلقة بشهر نوفمبر 2017 والشهور التي تليه. وبالرغم من ذلك، وبالنظر إلى أعمار هذه الذمم المدينة ، زادت الإدارة من مخصصاتها بشكل تحوطي.