"السعودي الألماني" ترسي عقد تطوير مستشفيات بـ 346 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن ترسية عقد مشروع الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة في مدن جدة والرياض وخميس مشيط والمدينة المنورة على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو علاقة)، بقيمة نحو 346.53 مليون ريال.

وقالت "المستشفى السعودي الألماني"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أوصوا بترسية العقد على شركة إنشاء المستشفيات الدولية، وتعرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها.

وأشارت إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو 24 مارس 2021.

وأكدت الشركة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية.

وأوضحت أن تجديد المستشفيات يأتي في إطار استراتيجيتها المتعلقة بأعمال الترميم والتجديد لترقية الأعمال الإنشائية بمستشفياتها لتواكب المواصفات العالمية وتتناسب مع توقعات العملاء وتحسين وتجويد خدمات المرضى وتحسين شروط التعاقد مع العملاء الرئيسيين.