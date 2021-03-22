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"تكوين" تُقلص خسائرها 94% في 2020 لـ6 ملايين ريال

تكوين المتطورة للصناعات
مصنع تكوين المتطورة للصناعات
سوق السعودية

"تكوين" تُقلص خسائرها 94% في 2020 لـ6 ملايين ريال

بسبب انخفاض تكلفة المبيعات وتراجع المصاريف

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دبي - العربية.نت

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قلصت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"، خسائرها بنسبة 93.8% خلال العام 2020، لتبلغ نحو 6.01 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 96.72 مليون ريال في 2019.

وقالت "تكوين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الخسارة خلال العام 2020، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وانخفاض المصروفات التمويلية وزيادة ربح العمليات غير المستمرة على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى.

وأضافت الشركة أن انخفاض المبيعات هو انخفاض في الإيراد وليس الكمية بسبب انخفاض أسعار البيع المرتبطة بانخفاض أسعار المواد الخام.

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وقالت "تكوين"، إن قيمة الخسائر المتراكمة لها كما في 31 ديسمبر 2020، بلغت 319.7 مليون ريال، ما يعادل نسبة 33.65%، من رأس مال الشركة البالغ 950 مليون ريال، فيما كانت قيمة الخسائر المتراكمة كما في نهاية 2019، نحو 313.7 مليون ريال ما يعادل نسبة 33.02% من رأس مال الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن تقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.

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