"جازادكو" تقترض 21 مليون ريال من الصندوق الزراعي

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن توقيعها عقد قرض مع صندوق التنمية الزراعية لغرض تمويل رأس المال العامل وتطوير قطاع الاستزراع المائي وتنفيذ الخطط التوسعية في عمليات الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية للمشروع بما يتماشى مع استراتيجية الشركة في التوسع في قطاع الاستزراع المائي والمواءمة مع الأهداف الوطنية لزيادة استهلاك الفرد للأسماك بالمملكة ليتواكب مع المتوسط العالمي.

وقالت "جازادكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة التمويل نحو 20.9 مليون ريال، لمدة سنتين لتمويل رأس المال العامل، و10 سنوات لتمويل المصاريف الرأسمالية.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي رهن أصول مشروع مزرعة الروبيان لصالح الصندوق الزراعي، وسند لأمر بقيمة التمويل زائد المصاريف الإدارية.

وأوضحت "جازاكو" أن القرض يمول رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية لمزرعة الروبيان.

كانت شركة "جازادكو" قد أبرمت في 7 ديسمبر 2020، اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة لشراء 100% من الحصص في شركة جازل للاستثمار، وهي شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة، ولا تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص الأغلبية في شركات تابعة.

ويكون الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال شركة "جازادكو" من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل.

وبلغت قيمة الشركة "جازل" نحو 410.03 مليون ريال، بينما تبلغ قيمة الشركة "جازادكو" المدرجة نحو 625 مليون ريال.

وسيجري الاستحواذ عبر زيادة رأسمال "جازدكو" بنحو 328.03 مليون ريال، بنسبة 65.6% ليصل إلى 828.03 مليون ريال، مقارنة مع رأس المال قبل الزيادة البالغ نحو 500 مليون ريال.

وسيتم سداد قيمة شركة جازل للاستثمار، عبر إصدار 32,802,756 سهم عادي جديد لصالح الشركاء البائعين، بدون أي عوض نقدي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح شركة جازل للاستثمار شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "جازادكو".