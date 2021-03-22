أصول صندوق الراجحي ريت تتجاوز 1.5 مليار ريال بنهاية 2020

أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق الراجحي ريت، وتضمن تسجيل صافي أصول بنهاية العام 2020 نحو 1.51 مليار ريال، بإجمالي دخل نحو 170.37 مليون ريال.

وبحسب التقرير المالي للصندوق على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، فإن صافي الربح للعام الماضي بلغ نحو 12.45 مليون ريال.

وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 93 مليون ريال، وبلغ مخصص الانخفاض في قيمة العقارات نحو 64.9 مليون ريال.

وبلغ عدد الوحدات القائمة بنهاية 2020 نحو 161.86 مليون وحدة، بصافي قيمة للوحدة 9.34 ريال بالقيمة الاسمية، وبلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة 9.75 ريال.

وبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية للفترة بناء على القيمة الاسمية 5.6%، وسجل الصندوق إجمالي توزيعات الأرباح نحو 90.64 مليون ريال في 2020.

وبحسب التقرير المالي فإن مجموع الرسوم والمصروفات تتضمن مبلغ الربح المدفوع والخاص بتمويل المرابحة القائم حالياَ ومصاريف استهلاك الاستثمارات العقارية.

وبلغ إجمالي الدخل من العمليات نحو 106.57 مليون ريال.