صندوقان لـ "جدوى" يستثمران نصف مليار ريال في "الاستثمارات العقارية"

أعلن صندوقان تابعان لجدوى ريت اليوم الاثنين، أنهما ضخا نحو 500 مليون ريال في صندوق الاستثمارات العقارية.

وقال الصندوقان في بيان إن صندوق الاستثمارات العقارية وهو صندوق استثمار عقاري مغلق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تتم إدارته من قبل مدير الصندوق، يتمثل الهدف الاستثماري لصندوق الاستثمارات العقارية في توفير دخل جاري للمستثمرين وتنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية السعودية.

استثمر صندوق جدوى ريت السعودية مبلغاً وقدره 450 مليون ريال في صندوق الاستثمارات العقارية، فيما استثمر صندوق جدوى ريت الحرمين مبلغاً وقدره 50 مليون ريال في الصندوق ذاته.

وتبلغ مدة صندوق الاستثمارات العقارية 10 سنوات قابلة للتمديد لفترتين إضافيتين مدة كل فترة منهما خمس سنوات.

ويبلغ حجم صندوق الاستثمارات العقارية المستهدف 10 مليارات ريال، ويبلغ حجم الإغلاق الأولي لصندوق الاستثمارات العقارية 2.8 مليار ريال.

وتم تمويل استحواذات صندوق الاستثمارات العقارية عن طريق قبول اشتراكات عينية ونقدية بمبلغ 1.5 مليار ريال وتم تمويل المتبقي عن طريق قروض بنكية تبلغ ما يقارب 1.3 مليار ريال تم الحصول عليها من بنوك محلية لمدة خمس سنوات على أن يتم سداد كامل مبلغ التمويل في نهاية السنة الخامسة.

وتتكون محفظة صندوق الاستثمارات العقارية الأولية من مجموعة عقارات مدرة للدخل، وهي مجمع النخلة السكني، وهو مجمع سكني مغلق يقع في منطقة قرطبة بمدينة الرياض مقام على أرض مساحتها 259,797 متر مربع ومكون من 1,136 وحدة سكنية بأحجام مختلفة ويعتبر من أبرز المجمعات السكنية في مدينة الرياض.

تتم إدارة مجمع النخلة السكني من قبل شركة مدينة النخلة وهي شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المجمعات السكنية المغلقة، ويشهد المجمع نمواً متصاعداً ومستمراً في الأداء ونسب الاشغال منذ بدء تشغيله سنة 2015. تم الاستحواذ على العقار بسعر شراء قدره 1.8 مليار وبعائد صافي متوقع يبلغ 8.93٪.

كما تضم محفظة الصندوق ريف فلاتس، وهي شقق سكنية تقع في منطقة قرطبة بمدينة الرياض مقابل مجمع النخلة السكني مقامة على أرض مساحتها 8,787.5 متر مربع ومكونة من 133 شقة سكنية وتم الاستحواذ على العقار بسعر شراء قدره 87 مليون ريال وسيتم تشغيل العقار بعد الانتهاء من تطويره.

وتضم أيضا سبعة أبراج تجارية وخدمية في مشروع "ليسن فالي": وهي عبارة عن (5) أبراج تجارية وبرجي خدمات (مواقف) في مشروع "ليسن فالي" الواقع على تقاطع طريق الملك خالد وطريق العروبة، وهو أحد المشاريع العقارية البارزة والقادمة في مدينة الرياض، حيث يعتبر مشروع "ليسن فالي" مجمع متعدد الاستخدامات منها التجارية والمكتبية وفندقية وابراج سكنية. تبلغ المسطحات التأجيرية لتلك الأبراج التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العقارية 42,095 متر مربع.

كما أن الأبراج التي تم الاستحواذ عليها مؤجرة بعقود جديدة على مستأجرين ذوي ملاءة جيدة. تم الاستحواذ على العقار بسعر شراء قدره 650 مليون وبعائد صافي متوقع يبلغ 8.32%.

من المتوقع أن يكون الأثر المالي للاستثمار إيجابياً وسينعكس على نتائج صندوق جدوى ريت الحرمين خلال الربع الأول من عام 2021م حيث من المتوقع أن يحقق الاستثمار خلال الخمس سنوات القادمة متوسط عائد توزيع سنوي يبلغ 10%، وفقا لجدوى ريت.