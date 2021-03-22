الاتحاد العقارية توزع أسهم منحة رغم تراكم خسائرها إلى 1.96 مليار درهم

أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 3.5% عن العام الماضي. كما وافق مجلس الإدارة على شراء الشركة لأسهمها وبنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمالها وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ووافق المجلس أيضا على تثبيت تعيين عبد الله الرستماني مديرا عاما للشركة.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى نحو 1.96 مليار درهم بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تمثل نسبة 45.7% من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إن الخسائر المتراكمة تعود بشكل أساسي إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليار درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017، وتتعلق بتصحيح إجمالي المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات.

وأضافت أن الخسائر المتراكمة تعود أيضاً إلى تسجيل انخفاض قيمة بـ503 ملايين درهم في السنة المالية 2017، والتراجع العام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، بالإضافة إلى التأثير المادي السلبي لوباء كورونا على الاقتصاد بشكل عام، والذي انعكس على أنشطة المجموعة.

وقالت الاتحاد العقارية، إنها تتعامل بجدية مع الخسائر المتراكمة عبر اتخاذ عدداً من التدابير المختلفة، وتشمل إعادة هيكلة ديونها المستحقة، واسترداد جزء كبير من مستحقاتها غير المحصلة، والتخفيض المستمر للتكاليف التشغيلية، والعمل على تطوير محفظة أراضي المجموعة، وإنشاء أصول ذات تدفقات نقدية متكررة، بالإضافة إلى التركيز العالي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة (إدراج محتمل لبعض الشركات التابعة والتركيز على الأنشطة المدرة للنقد).