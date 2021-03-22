الفطيم العقارية: نتوقع زيادة مبيعاتنا في مصر 15% في 2021

قال العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية الإماراتية أشرف عز الدين، إن شركته تتوقع زيادة مبيعاتها في مصر بين 10 و15% في 2021 من نحو 3 مليارات جنيه (191.3 مليون دولار) في 2020.

وأضاف عز الدين، على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لها شرقي القاهرة، "نعمل في 12 مشروعا سكنيا وإداريا وترفيهيا في وقت واحد هذا العام ونتوقع أن ننتهي من 3 مشروعات منها بنهاية هذا العام.

"أول مشروع هو أوريانا 2 ويتألف من نحو 200 فيلا باستثمارات مليار جنيه وثاني مشروع بوديوم عبارة عن مباني إدارية بتكلفة 3 مليارات جنيه والمشروع الثالث أوريانا 1 عبارة عن عدد محدود من الفيلات باستثمارات 200 مليون جنيه".

والمشاريع كلها ضمن كايرو فستيفال سيتي التي تملكه الشركة ويمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع شرقي القاهرة.

وقال عز الدين إن الشركة طورت "ما يصل إلى 70% من أرض المشروع وسننتهي من النسبة الباقية بنهاية 2023".