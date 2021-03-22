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المياه السعودية تطرح إدارة القطاع الشرقي على التحالفات المؤهلة

شركة المياه الوطنية السعودية
شركة المياه الوطنية السعودية
شركات

المياه السعودية تطرح إدارة القطاع الشرقي على التحالفات المؤهلة

بمشاركة القطاع الخاص في إدارة التشغيل والصيانة لقطاعي المياه والصرف الصحي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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طرحت شركة المياه الوطنية السعودية، كراسة الشروط والمواصفات للتحالفات المحلية والعالمية لعقد إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشرقي، إذ يُعد ثالث عقود الإدارة التي تطرحها للتحالفات المؤهلة مسبقاً التي تضم شركات محلية وعالمية.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن العقد سيكون بمشاركة القطاع الخاص في إدارة التشغيل والصيانة لقطاعي المياه والصرف الصحي للقطاع الشرقي في المملكة، والذي يضم كل مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

ورجحت أن تبدأ استقبال عروض الشركات المؤهلة في شهر يونيو القادم لتحليلها وإنهاء إجراءات التعاقد مع التحالف الفائز.

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وأضافت الشركة أن عقد إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشرقي يُعد ثالث العقود التي تطرح خلال فترة وجيزة، إذ يتضمن هذا العقد مؤشرات رئيسية يجب تحقيقها، من أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.

وأوضحت الشركة أن التحالف الفائز بعقد القطاع الشرقي سيشرف على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارتها، وتشغيلها، وصيانتها، كذلك إدارة خدمات العملاء وتطويرها، وتحصيل الإيرادات، وتخفيض التسربات، وتدريب الموظفين الحاليين، وتأهيلهم، وتطويرهم، والارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، والتي تبلغ أكثر من 12 مدينةً ومحافظةً ومركزًا.

يذكر أن شركة المياه الوطنية قامت بطرح ثاني عقود إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الوسطى في ديسمبر الماضي وموعد استقبال العروض من التحالفات المؤهلة مطلع شهر أبريل القادم 2021، كما أبرمت أول عقد إدارة للتشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الغربي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني، ليتولى إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية، لمدة سبع سنوات، نهاية العام المنصرم 2020.

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