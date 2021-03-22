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تحذير خطير.. أكثر من مليار شخص يفتقرون للمياه

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تحذير خطير.. أكثر من مليار شخص يفتقرون للمياه

الرئيس التنفيذي لـ Reckitt Benckiser للعربية: ثلث سكان العالم يواجهون صعوبات للحصول على المياه 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لـ Reckitt Benckiser لاكسمان ناراسيمهان، أن أكثر من مليار شخص في العالم يفتقرون لإمكانية الحصول على المياه.

وتحدث ناراسيمهان في لقاء مع "العربية" بمناسبة اليوم العالمي للمياه عن أهمية تغيير نمط حياة سكان العالم وتجنبهم للممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه.

ووصف ندرة المياه بأنها قضية عالمية ضخمة، فهناك أكثر من مليار شخص في العالم يفتقرون لإمكانية الحصول إلى المياه ونحو ثلث سكان العالم يواجهون بشكل متواصل تحديات للحصول على المياه.

وتوقع بحلول عام 2025 ومع مستويات الاستهلاك الحالية أن يواجه ثلثي سكان العام صعوبات بالحصول على المياه.

وقال إننا جميعنا نعلم أهمية تغيير نمط عيشنا وتجنب الممارسات الخاطئة، موكداً أن شركة Reckit تعمل جاهدة للحفاظ على البيئة، ولدينا وعي كبير اتجاه تقليل استهلاك المياه في المحيط الذي نعمل فيه.

وأضاف أن لدى الشركة برامج عدة تهدف لتقليل الاعتماد على المياه في مصانعنا وفي المجتمعات التي نتواجد فيها وكوننا شركة توفر منتجات للمستهلكين فنحن نلعب دورا كبيرا في تغيير سلوك المستهلك نحو المياه، فنحن نروج لمنتجاتنا عبر تزويد معلومات للمستهلك عن كيفية تقليص استهلاك المياه في حياتهم اليومية.

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