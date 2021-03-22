سنام الإيطالية توقع اتفاقا للهيدروجين مع "مبادلة"

اتفقت مجموعة سنام الإيطالية للغاز وصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، على العمل معا في مشروعات لتطوير أنشطة الهيدروجين بالإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إنهما ستجريان دراسات جدوى للاستثمار المشترك في القطاع.

وفي الآونة الأخيرة، أسست مبادلة، التي تدير محفظة استثمارات تبلغ 232 مليار دولار، تحالف أبوظبي للهيدروجين مع شركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) والشركة القابضة، لبناء صناعة للهيدروجين في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الإمارات في مبادلة مصبح الكعبي "التوقيع مع سنام امتداد للجهود المشتركة لتطوير اقتصاد للهيدروجين في الإمارات، ونحن ملتزمون بتطوير دور الهيدروجين لتلبية احتياجات الطاقة مستقبلا وعالميا".

وتستثمر سنام، أكبر شركة نقل غاز بأوروبا، في الهيدروجين الأخضر وتقول إن 70% من شبكة الغاز الطبيعي التابعة لها مصنعة من أنابيب "مجهزة للهيدروجين".

وأقامت الشركة وحدة لاستكشاف التكنولوجيات الجديدة في القطاع ووقعت مجموعة من الصفقات لاستخدام الهيدروجين في صناعات مثل السكك الحديدية والصلب.