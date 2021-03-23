مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على "ديسكورد" بـ 10 مليارات دولار

تجري شركة مايكروسوفت محادثات لشراء منصة المراسلة ديسكورد Discord مقابل أكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وتواصلت شركة Discord مع المشترين المحتملين ومايكروسوفت واحدة منهم، لكن من المرجح أن تتحول الشركة إلى شركة عامة بدلا من بيع نفسها.

وفي وقت سابق، ذكر موقع VentureBeat أن Discord كانت تستكشف عملية بيع وكانت في محادثات نهائية مع أحد الأطراف.

وتُعد Discord، التي تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار اعتبارًا من شهر ديسمبر الماضي بعد جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار، منصة يقوم المستخدمون من خلالها بتنسيق الأنشطة الجماعية، مثل: الألعاب والمناقشات وحتى الحفلات الافتراضية، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتعتبر Discord أحد الأصول الاستراتيجية لأنها تربط شركات الألعاب بأكبر المعجبين في مجتمعات الدردشة الصوتية والنصية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال حديثًا أن Discord لديها نحو 140 مليون مستخدم شهريًا وحققت 130 مليون دولار من العائدات العام الماضي، وذلك بالرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحًا بعد.

ويعتبر برنامج Discord مجاني لمعظم المستخدمين، لكن الشركة تجني الأموال من خلال اشتراكات Nitro الشهرية البالغة 9.99 دولارات، التي تقدم ميزات أكثر تقدمًا، مثل: مشاركة الشاشة بالدقة العالية وحزم الملصقات الإضافية وحدود التحميل الأكبر.

وتسعى شركة مايكروسوفت إلى تعزيز عروض ألعاب الفيديو الخاصة بها من خلال استحواذها في العام الماضي على ZeniMax Media مقابل 7.5 مليارات دولار، وهو أكبر استحواذ بالنسبة للألعاب على الإطلاق.

وعززت جائحة فيروس كورونا من آفاق شركات الألعاب حيث بقي الناس في المنزل واتجهوا إلى ألعاب الفيديو للترفيه أثناء عمليات الإغلاق.

وبفضل أعمالها القوية في مجال الألعاب، كانت مايكروسوفت تتطلع أيضًا إلى امتلاك منصات تواصل اجتماعي جماهيرية.

وكانت آخر صفقة كبيرة لها بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي هي الاستحواذ على LinkedIn بقيمة 26.2 مليار دولار في عام 2016، بينما فشلت في عرضها لشراء أصول تطبيق الفيديو القصير تيك توك في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأفادت صحيفة الفاينانشيال تايمز حديثًا عن اهتمام مايكروسوفت بشراء منصة التواصل الاجتماعي Pinterest.