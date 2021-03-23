51 شركة إماراتية توزع 9.5 مليار دولار أرباحاً على المساهمين

ارتفع عدد الشركات الإماراتية التي أوصت مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على مساهميها إلى 51 شركة حتى تاريخ 22 مارس الحالي، وبينما صادقت الجمعيات العمومية لبعض الشركات على التوزيعات، فإن بعض الشركات

بانتظار انعقاد جمعياتها العمومية خلال الأيام القادمة للمصادقة على التوزيعات.

وبلغت قيمة التوزيعات النقدية لهذه الشركات نحو 35 مليار درهم (نحو 9.53 مليار دولار) "شاملة التوزيعات الاستثنائية التي أقرتها شركة اتصالات" وذلك وفقا لما تظهره البيانات التي تصدرها عن الشركات وتوثقه سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

ولا يزال القطاع البنكي يتصدر المركز الأول في قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح العام 2020، بقيمة توزيعات لعدد 9 بنوك مدرجة في الأسواق المالية نحو 15.878 مليار درهم مع نهاية تاريخ 22 مارس 2021، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع زيادة هذه القيمة لا سيما مع وجود نحو 8 بنوك لم تفصح عن توصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات حتى الآن.

وكانت التوزيعات النقدية الإجمالية التي رصدت حتى الآن تلقت دفعة قوية من قطاع الاتصالات الذي ارتفعت قيمة توزيعات إلى 11.11 مليار درهم بعدما قررت شركة اتصالات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيع أرباح استثنائية على المساهمين بعد الغاء برنامج شراء الشركة مما رفع قيمة توزيعتها إلى نحو 10.435 مليار درهم فيما وصلت قيمة توزيعات الاتصالات المتكاملة 680 مليون درهم.

وبلغت قيمة توزيعات قطاع شركات النفط والغاز 2.07 مليار درهم وقطاع العقار 1.856 مليار درهم وتوزع بقية مبلغ التوزيعات النقدية على القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.