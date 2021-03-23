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"ألافكو" تقلص طلبياتها من الطائرات في الأعوام الثلاثة المقبلة

ألافكو
ألافكو
اقتصاد الكويت

"ألافكو" تقلص طلبياتها من الطائرات في الأعوام الثلاثة المقبلة

بهدف تعزيز السيولة وتوفير التكاليف

متابع الغاء المتابعة

 وسط أزمة كورونا

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أعلنت شركة ألافكو في الكويت عن خططها لتقليص طلبياتها من الطائرات في الأعوام الثلاثة المقبلة، وسط تأثر قطاع الطيران بشدة بفيروس كورونا وتداعياته.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بإلغاء بعض طلبياتها وتأجيل بعضها بهدف تعزيز السيولة وتوفير التكاليف.

واتفقت "ألافكو" مع شركة إيرباص لتأجيل طلبية طائرات كان من المفترض أن تستلمها في أغسطس المقبل، فيما ألغت طلبية مع بوينغ.

وأشار رئيس مجلس إدارة "ألافكو" أحمد الزبن لوكالة بلومبرغ إلى أن الشركة تقوم الآن بتحديد بعض التدابير الإضافية لتوفير التكاليف، مضيفا أنها شكلت لجنة للمساعدة في مراجعة والتفاوض بشأن طلبات تأجيل الإيجارات، كما تعمل أيضا على تحصيل الإيجار من المستأجرين المتأخرين في السداد وإعادة هيكلة العقود.

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