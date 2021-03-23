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كيبكو تقلص خسائرها الفصلية للنصف إلى 8 ملايين دينار

شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو
كيبكو
اقتصاد الكويت

كيبكو تقلص خسائرها الفصلية للنصف إلى 8 ملايين دينار

بالربع الأخير من 2020

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دبي - العربية.نت

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تقلصت خسائر شركة "كيبكو" في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 8 ملايين دينار، مقابل خسائر تجاوزت 18 مليون دينار في الربع المقابل من عام 2019، بانخفاض في الخسائر بنسبة 53%.

في المقابل، حققت الشركة أرباحا قدرها 6.8 مليون دينار خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 39 مليون دينار خلال عام 2019.

وقالت الشركة إن التحول الإيجابي في نتائج عام العام الماضي يرجع إلى الزيادة في إيرادات الاستثمار والنتائج الإيجابية لقطاع التأمين.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بواقع 5 فلوس للسهم، بإجمالي توزيعات قدرها 9 ملايين دينار. كما أوصى المجلس بزيادة رأس المال المُصرح به إلى 300 مليون دينار.

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