5 هواتف ذكية متوقع إطلاقها قبل نهاية 2021.. تعرف عليها

خطفت شركة سامسونغ الأضواء بشدة في بداية هذا العام بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21.

ومع ذلك، وفقاً للعديد من التقارير والتسريبات، فإن القادم سيكون أكثر أثارة فيما يخص سوق الهواتف الذكية.

ومع أن انتشار فيروس كورونا قد أثر بشدة في إنتاج الهواتف الذكية، إلا أنه من المؤكد لا تزال هناك هواتف ذكية جديدة مثيرة للاهتمام أو غير عادية أو مبتكرة قادمة قبل نهاية هذا العام.

وهذه 5 من أبرز الهواتف الذكية المتوقع إطلاقها قبل نهاية عام 2021:

1- سلسلة هواتف آيفون 13:

تعتبر سلسلة هواتف آيفون 13 (iPhone 13) من أبرز الهواتف الذكية المنتظرة في هذا العام 2021، ومع أن موعد الإعلان عنها لا يزال بعيدا، من المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر القادم.

إلا أن العديد من التقارير والتسريبات أظهرت أن هناك ترقيات كبيرة قادمة لهذه السلسلة.

حيث المتوقع أن تحتوي على شاشات ذات معدل تحديث عالٍ، وسعة داخلية للتخزين قد تصل إلى 1 تيرابايت، وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، وإلغاء منفذ Lightning، وإضافة كاميرا بيريسكوب التي من شأنها أن تسمح بمدى تكبير بصري أكبر، كما من المتوقع أن تقدم آبل أربعة طرز بقياسات مختلفة كما فعلت مع سلسلة هواتف آيفون 12.

2- سلسلة هواتف ون بلس 9:

وأكدت شركة ون بلس رسمياً أن سلسلة هواتفها القادمة OnePlus 9 ستعلن عنها اليوم، 23 مارس، ومن المتوقع أن تأتي بأسعار أرخص قليلاً من الطرز السابقة، بالإضافة إلى ذلك من المؤكد أن تحتوي السلسلة على ثلاثة طرز هما: OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro وطراز جديد تماماً يُسمى OnePlus 9R لمنافسة هاتف Galaxy S20 FE من سامسونغ الذي شهد نجاحا باهرا في العام السابق.

3- الجيل الثالث من هاتف سامسونغ القابل للطي:

من غير المحتمل أن يُطلق الطراز الثالث من هاتف سامسونغ القابل للطي (Galaxy Z Fold 3) على نطاق واسع مثل معظم الهواتف الذكية في هذه القائمة، ولكن من المتوقع أن يكون أكثر إثارة بالنظر إلى أن الهواتف القابلة للطي هي من أبرز التوجهات المستقبلية.

فبالإضافة إلى احتواء الهاتف على شاشة كبيرة قابلة للطي، تشير الشائعات إلى أنه قد يدعم قلم S Pen بالإضافة إلى كاميرا أمامية قوية، وربما قد يأتي بشريط إضاءة RGB في مفصلته، ومع ذلك لم تظهر أخبار رسمية تؤكد موعد إطلاقه، ولكن العديد من التسريبات ذكرت أن موعد الإطلاق سيكون في شهر يونيو القادم.

4- هاتف Nokia 10:

اختفت هواتف نوكيا كثيراً عن الأنظار في الفترة السابقة خاصة في سوق الهواتف الرائدة، حيث ركزت بصورة أساسية على إطلاق هواتف ذات الميزانية المحدودة، ولكن هذا العام من المتوقع أن تقتحم شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، سوق الهواتف الرائدة بقوة.

حيث تشير العديد من الشائعات إلى أن الشركة بصدد إطلاق هاتف Nokia 10 بمواصفات رائدة، مثل: كاميرا أمامية تحت الشاشة، وتصميم مميز مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وسيعمل بمعالج Snapdragon 888 الأحدث، لذا من المتوقع أن يكون هذا الهاتف من أبرز الهواتف الذكية في عام 2021.

5- هاتف إل جي القابل للف:

وأثبتت شركة LG أن مجالات الابتكار في سوق الهواتف الذكية لا يزال يحفل بالعديد من المفاجآت، حيث قامت الشركة في معرض CES 2021 بالكشف عن هاتف قابل للف يُسمى (LG Rollable) يمكنه التحول من حجم الهاتف الذكي العادي إلى حجم الجهاز اللوحي بدون الحاجة إلى طيه.

ومع ظهور العديد من الشائعات لاحقاً بأن المشروع ربما تم التخلي عنه، إلا أن الشركة أكدت أنها ما زالت تطور الهاتف استعداداً لإطلاقه، حيث أظهرت تسريبات أن الهاتف يحتوي على شاشة يمكنها الامتداد من حجم 6.8 بوصة إلى 7.4 بوصة، مع دعم القلم الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يأتي بمعالج Snapdragon 888 الأحدث، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايت، وبطارية تبلغ 4200 مللي أمبير/الساعة، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر باهظ للغاية لكنه بالتأكيد يبدو مثيرا للاهتمام.