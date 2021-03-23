أرباح الاتحاد للتأمين السنوية تتراجع 37.6% إلى 40 مليون ريال

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعا في الربح قبل الزكاة بنسبة 37.6%.

وبلغت الأرباح العام الماضي 40 مليون ريال مقابل 64.3 مليون ريال خلال 2019.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة خلال العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى قيد خسائر تقييم استثمارات بلغت 68.3 مليون ريال، حيث قامت الشركة بقيد هذا التدني بشكل تحفظي بعد قيامها بإعادة النظر بتقييم استثمار مستلم من الجهة الاستثمارية القائمة عليه، وما زالت الشركة قائمة على بحث السبل المتاحة للتخارج من الاستثمار.