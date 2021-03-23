.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "بروج للتأمين" ترتفع 12.4% في 2020 لـ17 مليون ريال

بروج للتأمين التعاوني مناسبة
شعار بروج للتأمين
سوق السعودية

أرباح "بروج للتأمين" ترتفع 12.4% في 2020 لـ17 مليون ريال

بسبب الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة بروج للتأمين التعاوني، قبل الزكاة بنسبة 12.37% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 17.06 مليون ريال، مقارنة بنحو 15.18 مليون ريال في 2019.

وقالت "بروج للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح في 2020 على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 42.8% نتيجة الانخفاض في مجمل صافي المطالبات المدفوعة والتغيرات في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية بنسبة 46.5%، بالإضافة إلى انخفاض التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بنسبة 66.8%، وذلك على الرغم من الانخفاض في إجمالي إيرادات الاكتتاب بنسبة 27.3%.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2020.

مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على شركات استحواذ مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على "ديسكورد" بـ 10 مليارات دولار

أرجعت الشركة عدم توزيع أرباح إلى دعم وتقوية المركز المالي للشركة.

وأشارت إلى أن التوصية سوف تعرض في اجتماع الجمعية العامة القادم للموافقة عليها الذي سوف يحدد لاحقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد