أرباح "بروج للتأمين" ترتفع 12.4% في 2020 لـ17 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة بروج للتأمين التعاوني، قبل الزكاة بنسبة 12.37% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 17.06 مليون ريال، مقارنة بنحو 15.18 مليون ريال في 2019.

وقالت "بروج للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح في 2020 على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 42.8% نتيجة الانخفاض في مجمل صافي المطالبات المدفوعة والتغيرات في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية بنسبة 46.5%، بالإضافة إلى انخفاض التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بنسبة 66.8%، وذلك على الرغم من الانخفاض في إجمالي إيرادات الاكتتاب بنسبة 27.3%.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2020.

أرجعت الشركة عدم توزيع أرباح إلى دعم وتقوية المركز المالي للشركة.

وأشارت إلى أن التوصية سوف تعرض في اجتماع الجمعية العامة القادم للموافقة عليها الذي سوف يحدد لاحقاً.