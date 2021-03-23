أرباح "دله" تتراجع 32% في 2020 لـ100 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 31.86% في العام 2020، ليصل إلى نحو 100.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 146.9 مليون ريال في 2019.

وقالت "دله" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع صافي الربح يعود إلى الزيادة في خسائر بداية تشغيل مستشفى الدكتور محمد فقيه التي تستثمر الشركة بها حصة 31.21%، كما هو متوقع، وأخذ مخصصات للأرصدة المدينة إضافية احترازية ناتجة عن تباطؤ الدورة الاقتصادية لبعض مديني الشركة، وذلك بالإضافة إلى الخسائر الائتمانية الناتجة عن تجميع الشركات تبعاً للاستحواذات.

وأضافت أن صافي الربح تأثر أيضاً بزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بسبب مصاريف الاستحواذات وتوحيد القوائم المالية مع الشركات المستحوذ عليها، بالإضافة إلى زيادة مصاريف الزكاة الناتجة عن استحواذات الشركات التابعة وإنشاء مخصص احترازي إضافي للزكاة.

وأوضحت الشركة أن ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.3% في 2020 إلى نحو 1.32 مليار ريال، مقابل 1.25 مليار ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي ربح "دله" في الربع الرابع من 2020 نحو 20.1 مليون ريال، مقابل نحو 69.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بانخفاض 71%.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2020، بإجمالي 22.5 مليون ريال، لعدد 90 مليون سهم، بحصة للسهم من التوزيع 0.25 ريال، تعادل نسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 28 مارس 2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 11 أبريل 2021.