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استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة "الكابلات السعودية"

الكابلات السعودية
الكابلات السعودية
سوق السعودية

استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة "الكابلات السعودية"

يعود لعدم وضوح سياسة التعامل بين اللجنة والإدارة التنفيذية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "الكابلات السعودية"، تقديم 3 أعضاء من مجلس الإدارة (أعضاء لجنة المراجعة) استقالتهم اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك يعود لعدم وضوح سياسة التعامل بين اللجنة والإدارة التنفيذية، مبينة أن الاستقالة ستسري ابتداء من اليوم.

وأشارت إلى أن الأعضاء المستقيلين هم: نهى عبد الغني حمزة سليماني، أزهر ميدو محيي الدين كنجي ونائل سمير محمد كامل فايز.

وكانت شركة الكابلات السعودية، قد أعلنت في فبراير الماضي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول آنذاك، إن إجمالي المبلغ المراد الحصول عليه عبر الزيادة هو 360 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلة إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

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