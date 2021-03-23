الاتصالات السعودية توصي بزيادة مجلس الإدارة لـ11 عضواً

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه بالتمرير اليوم الثلاثاء، بزيادة عدد أعضاء المجلس.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة، أوصى بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، وتنص على أن "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ميلادية"، لتصبح بعد التعديل كالتالي "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضوا، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ميلادية".

وأضافت أن المجلس يهدف من ذلك إلى زيادة التنوع في الخبرات والمؤهلات والقدرات المختلفة في مجلس الإدارة ولمزيد من المشاركة في اللجان المنبثقة منه.

وأوضحت "إس تي سي"، أنها ستقوم بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وعرض هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

كانت شركة الاتصالات السعودية، قد أعلنت، عن تعيين عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ليباشر عمله ابتداءً من 28 مارس/آذار 2021، ليحل محل ناصر بن سليمان الناصر، المُستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة.