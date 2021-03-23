.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتصالات السعودية توصي بزيادة مجلس الإدارة لـ11 عضواً

الاتصالات السعودية
فرع تابع لشركة الاتصالات السعودية
سوق السعودية

الاتصالات السعودية توصي بزيادة مجلس الإدارة لـ11 عضواً

بدلاً من 9 أعضاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه بالتمرير اليوم الثلاثاء، بزيادة عدد أعضاء المجلس.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة، أوصى بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، وتنص على أن "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ميلادية"، لتصبح بعد التعديل كالتالي "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضوا، يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ميلادية".

وأضافت أن المجلس يهدف من ذلك إلى زيادة التنوع في الخبرات والمؤهلات والقدرات المختلفة في مجلس الإدارة ولمزيد من المشاركة في اللجان المنبثقة منه.

اقتصاد اقتصاد تركيا "تي ماتريكس" للعربية: العملة التركية مهددة بمستوى 10 ليرات لكل دولار

وأوضحت "إس تي سي"، أنها ستقوم بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وعرض هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

كانت شركة الاتصالات السعودية، قد أعلنت، عن تعيين عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ليباشر عمله ابتداءً من 28 مارس/آذار 2021، ليحل محل ناصر بن سليمان الناصر، المُستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد