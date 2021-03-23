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"الخريّف" توقع عقداً مع "المیاه الوطنیة" بقيمة 175.9 مليون ريال

الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريّف" توقع عقداً مع "المیاه الوطنیة" بقيمة 175.9 مليون ريال

تستغرق 36 شهرا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقداً مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى.

وتبلغ قيمة العقد نحو 175.9 مليون ريال، وستقوم الشركة بمقتضاه بتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى.

وتصل مدة العقد إلى 36 شهرا من تاريخ تسليم موقع العمل. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2021.

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وتعد شركة الخريف، أحدث وافد للسوق المالية السعودية تداول، إذ تم الشهر الماضي انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة بنسبة تغطية لاكتتاب الأفراد 1511.52%.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 136,988 مكتتبا قاموا بضخ 816,220,800 ريال للاكتتاب في عدد 750,000 سهم بسعر 72 ريالا للسهم الواحد.

وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 750,000 سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 6,750,000 سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

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