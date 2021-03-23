"الخليجية العامة" تتحول للربحية بـ8.9 مليون ريال في 2020

تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، لتحقيق صافي ربح نحو 8.86 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر نحو 3.79 مليون ريال في 2019.

وقالت "الخليجية العامة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب التحول للربحية هو ارتفاع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 17.69% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019 وتحسن نسبة الخسارة والتحسن العام في أداء المحفظة التأمينية على الرغم من انخفاض صافي أرباح استثمارات المساهمين بنسبة 62% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019 وانخفاض صافي أرباح حملة الوثائق بنسبة 47.78% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2019.

وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة نحو 217.4 مليون ريال خلال العام الماضي، مقابل نحو 184.7 مليون ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" سجلت الشركة صافي خسائر نحو 6 ملايين ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 12.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 51.7%.