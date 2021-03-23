.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الخليجية العامة" تتحول للربحية بـ8.9 مليون ريال في 2020

الخليجية العامة للتأمين التعاوني
شعار الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"الخليجية العامة" تتحول للربحية بـ8.9 مليون ريال في 2020

مقابل خسائر نحو 3.79 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، لتحقيق صافي ربح نحو 8.86 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر نحو 3.79 مليون ريال في 2019.

وقالت "الخليجية العامة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب التحول للربحية هو ارتفاع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 17.69% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019 وتحسن نسبة الخسارة والتحسن العام في أداء المحفظة التأمينية على الرغم من انخفاض صافي أرباح استثمارات المساهمين بنسبة 62% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019 وانخفاض صافي أرباح حملة الوثائق بنسبة 47.78% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2019.

وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة نحو 217.4 مليون ريال خلال العام الماضي، مقابل نحو 184.7 مليون ريال في 2019.

الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في هذه الدولة اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في هذه الدولة

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" سجلت الشركة صافي خسائر نحو 6 ملايين ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 12.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 51.7%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد