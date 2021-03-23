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"الراجحي ريت" يحصل على تمويل بـ 145 مليون ريال

الراجحي ريت
الراجحي ريت
سوق السعودية

"الراجحي ريت" يحصل على تمويل بـ 145 مليون ريال

لمدة 5 سنوات مقبلة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي المالية، عن حصول صندوق الراجحي ريت على تسهيلات بقيمة 145.4 مليون ريال متوافقة من الضوابط الشرعية من مصرف الراجحي.

وذكرت الشركة أنه خلال فترة سريان التسهيلات المصرفية، التي تمتد إلى 5 سنوات، سيتم سداد تكلفة التمويل على أساس نصف سنوي مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية وهي نهاية السنة الخامسة.

وقالت إن الغرض من هذه التسهيلات هي إعادة تمويل شريحة التمويل الحالية التي تستحق في 23 مارس 2021.

وأفادت بأنه يوجد حالياً عقارات مدرة للدخل للصندوق مرهونة لشريحة التمويل الحالية وسوف تستمر نفس الأصول المرهونة بالنسبة لهذه التسهيلات مع تقديم سندات لأمر كضمان للتمويل.

وسيستمر الالتزام بالتمويل البالغ 145.4 مليون ريال في الحسابات المالية لصندوق الراجحي ريت لفترة الخمس سنوات القادمة.

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