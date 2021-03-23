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الصناعات الكيميائية تقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2020

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
سوق السعودية

الصناعات الكيميائية تقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2020

لاستمرار إنشاء مشروع انتاج الكلورين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصناعات الكیمیائیة الأساسیة عن قرار مجلس إدارة الشركة في جلسته التي عقدت یوم أمس الاثنین بالتوصیة للجمعیة العامة بعدم توزیع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

ویعود سبب التوصیة لاستمرار إكمال الشركة لبناء وتمویل مشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية.

وسیتم عرض التوصیة في الاجتماع القادم للجمعیة العامة للمساھمین لأخذ الموافقة على القرار والتي سیتم الإعلان عن موعدھا لاحقا بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

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