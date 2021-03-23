سوق السعودية
الصناعات الكيميائية تقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2020
لاستمرار إنشاء مشروع انتاج الكلورين
أعلنت شركة الصناعات الكیمیائیة الأساسیة عن قرار مجلس إدارة الشركة في جلسته التي عقدت یوم أمس الاثنین بالتوصیة للجمعیة العامة بعدم توزیع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.
ویعود سبب التوصیة لاستمرار إكمال الشركة لبناء وتمویل مشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية.
وسیتم عرض التوصیة في الاجتماع القادم للجمعیة العامة للمساھمین لأخذ الموافقة على القرار والتي سیتم الإعلان عن موعدھا لاحقا بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.