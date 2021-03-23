"الكيميائية" توقع مذكرة تفاهم مع "هيلمان العالمية" لتأسيس مشروع مشترك

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة- "الكيميائية"، من خلال قطاعها الدوائي، المتمثل بالشركة السعودية العالمية للتجارة "سيتكو فارما" وشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" والشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة، عن توقيع مذكرة تفاهم حصرية مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة.

وقالت "الكيميائية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن المذكرة تهدف لتأسيس مشروع مشترك حصري لتقديم خدمات لوجستية يعدّ الأول من نوعه في القطاع الطبي في المنطقة، ويهدف إلى توفير خدمات الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والتوزيع وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.

وأضافت أن مدة المذكرة 90 يوماً من تاريخ توقيعها، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إنه يوجد دور الواعد لهذه الشراكة الاستراتيجية، وستكون بمثابة منصة لوجستية متقدمة وموثوقة، وشريك فعّال في رفع جودة البنية التحتية اللوجستية في المملكة وتنويع فرص الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف المهندس المهيد، أن المذكرة تتوافق مع برنامج التحول الذي أعلنت عنه الشركة في تاريخ 23 يونيو 2020، وتماشيًا مع أهداف برنامج التحول الوطني ومرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 لتعزيز المكانة اللوجستية للمملكة كمحور تجاري رئيسي يربط بين ثلاث قارات.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس في الشرق الأوسط وجنوب آسيا السيد مادهاف كوروب، إن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تضم الخبرات الإقليمية والعالمية لشركة هيلمان، في مجال الرعاية الصحية بشكل خاص، إضافة إلى أنظمة القياس المعيارية العالمية والعمليات والنظام المتخصص في إدارة الجودة للشركة، إلى جانب المكانة الريادية للشركة الكيميائية السعودية القابضة في هذا المجال، ستساهم جميعها في إنشاء نموذج تشغيلي فريد لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.