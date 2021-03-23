"سبيماكو" تتحول للربحية في 2020 وتحقق 109.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي ربح بلغ 109.54 مليون ريال، مقابل خسائر قيمتها 484.038 مليون ريال خلال 2019.

وخلال عام 2020، ارتفعت إيرادات المبيعات بمبلغ 73 مليون ريال سعودي بنسبة 5٪ نتيجة الزيادة في مبيعات القطاع الخاص، والتي عززها أيضًا انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ 122 مليون ريال سعودي بنسبة 12٪ كنتيجة رئيسية لتحسين كفاءة الإنتاج.

وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في إجمالي الربح بمقدار 194 مليون ريال سعودي بنسبة 39٪ وتحسن هامش الربح من 33٪ في عام 2019 إلى 44٪ في عام 2020، وفقا للشركة في بيانها للسوق المالية السعودية "تداول".

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 34 مليون ريال بنسبة 10٪، وانخفض مصروف الانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 94 مليون ريال وبنسبة 98٪.

وانخفضت تكلفة التمويل بمبلغ 9 مليون ريال، فيما إرتفاع أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك بمبلغ 52 مليون ريال.

كان لبعض المصروفات غير المتكررة المسجلة في عام 2019 أثر إيجابي على أداء عام 2020. تتضمن هذه المصاريف خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 137 مليون ريال، ومصاريف ضمانات مالية بمبلغ 108 مليون ريال.

توزيع أرباح

وأعلنت الشركة في بيان منفصل أن مجلس إدارتها أوصى باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام قيمتها 120 مليون ريال، لتصل حصة السهم في التوزيعات ريالا واحدا.

أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً.