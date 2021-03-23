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سبيماكو للعربية: نستهدف الاستفادة من مرحلة النمو بسوق الدواء السعودي

سوق السعودية

سبيماكو للعربية: نستهدف الاستفادة من مرحلة النمو بسوق الدواء السعودي

الرئيس التنفيذي للشركة: تمكنا من المحافظة على الإنتاج والمبيعات رغم الجائحة

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، خالد الخطاف، في مقابلة مع "العربية" إن الشركة خصصت زيادة خجولة في دعم أبحاث وتطوير منتجات جديدة، بزيادة نسبتها 1% لكنها تتطلع إلى الاستفادة من مرحلة النمو المقبلة في سوق الدواء السعودي.

وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة عن الجائحة، في تصنيع بعض المنتجات الدوائية.

وأضاف الخطاف، أن العام الماضي، شهد ظروفا صعبة على مختلف الشركات، وحرصت الشركة على ضمان عدم تأثر الإنتاج والمبيعات وتمكنت من المحافظة على قدراتها، والاستمرار في امداد السوق بما يحتاجه من دواء.

وتحدث عن تأثيرات للمبيعات في الأسواق الدولية، جراء الجائحة، لكن هذا التأثير لم يمنع من تحقيق الهدف بالنسبة لمقدار المبيعات التي زادت على مستوى 2019.

وشرح أن الشركة عملت على السيطرة على المصاريف فكانت نتيجة ذلك إيجابية على بياناتها، إلى جانب تمكنها من التعاون مع الشركات والجهات المعنية بالمنظومة الصحية.

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