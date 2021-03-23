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سمو العقارية توقع اتفاقية إدارة تطوير أرض على كورنيش الخبر

سمو العقارية
شركة سمو العقارية
سوق السعودية

سمو العقارية توقع اتفاقية إدارة تطوير أرض على كورنيش الخبر

مقابل الحصول على أتعاب قدرها 8% من قيمة المشروع

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير أرض خام على كورنيش الخبر مع شركة سمو القابضة.

وقالت "سمو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تتضمن إدارة تطوير أرض خام على كورنيش الخبر مع شركة سمو القابضة وهي طرف ذو علاقة، المالكة لثلث المساحة الإجمالية للأرض البالغة نحو 2.18 مليون متر مربع.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة ستقوم بإدارة التطوير والإشراف مقابل الحصول على أتعاب قدرها 8% من قيمة المشروع، وذلك في حدود ملكية شركة سمو القابضة، وتدفع هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي.

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وأوضحت أن مدة العقد سنتين ونصف من تاريخ توقيعه.

وتوقعت أن يكون للاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على إيرادات ونتائج الشركة اعتباراً من النصف الأول من العام المالي الحالي 2021.

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