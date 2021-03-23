"طباعة وتغليف" تقلص خسائرها السنوية بـ 47% إلى 20.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، مقلصة من خسائرها بنسبة 47%.

وقالت الشركة إن خسائرها بلغت 20.54 مليون ريال، مقابل 38.76 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيس في انخفاض اجمالي الربح الى الانخفاض في المبيعات، كما يعود الارتفاع في الربح التشغيلي إلى تقليص مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية، ويعود الانخفاض في صافي الخسارة خلال العام المالي 2020 مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام المالي 2019 إلى الأسباب السابقة بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل.

وبلغت المبيعات خلال 2020 نحو 767.69 مليون ريال مقابل 924.34 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 16.95%.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين خلال الفترة الحالية 702.74 مليون ريال مقابل 0723.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.92%.

وبلغت الخسائر المتراكمة 6.14 مليون ريال وهي تمثل نسبة 1.02% من راس المال.

وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 21.16 مليون ريال مقابل 31.21 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة 32.19%.