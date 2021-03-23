كيمانول تعيد هيكلة قرض بـ 245 مليون ريال مع الصندوق الصناعي

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، عن حصولها على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة رصيد القرض القائم والبالغ قدره 245 مليون ريال، من أصل القرض البالغ 703.18 مليون ريال.

وقالت "كيمانول" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تتضمن تمديد فترة السداد لسنة إضافية تنتهي في 2022 بدلاً من 2021.

وأضافت أن أسباب إعادة جدولة التمويل هي دعم المركز المالي للشركة.

وأوضحت أنها سددت 458.18 مليون ريال من إجمالي التمويل البالغ 703.18 مليون ريال، قبل أن تُعيد جدولة 245 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على الضمانات السابقة وهي سند لأمر بالإضافة إلى تمديد الرهن الحالي على الأصول الثابتة.

كانت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، قد أعلنت بنهاية فبراير 2021، عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة القروض القائمة بقيمة 475 مليون ريال مع 4 بنوك محلية بنك الخليج الدولي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية.