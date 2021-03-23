"متطورة" توصي بتوزيع 12.5 مليون ريال على المساهمين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 12.5 مليون ريال، لعدد 50 مليون سهم.

وقالت "متطورة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم 2.5%.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأضافت "متطورة" أنها ستعلن عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كانت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، قد وزعت عن النصف الأول من العام المالي 2020، مبلغا قدره 12.5 مليون ريال ليصبح إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال خلال العام المالي 2020.

وتراجع صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" بنسبة 8.7% في العام 2020، لتسجل نحو 26.07 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 28.55 مليون ريال في 2019.