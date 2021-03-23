"النجم الثلاثي للنقليات" تعتزم طرح 24% من أسهمها في سوق دبي

أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات، اليوم الثلاثاء، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، يقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن حجم الطرح يمثل ما يصل إلى 24% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة النجم الثلاثي للنقليات بعد الطرح.

ويشمل الطرح إصدار 199 مليون سهم جديد، بالإضافة إلى طرح ثانوي يصل إلى 88.76 مليون سهم حالي من قبل المساهمين الحاليين.

وتتوقع شركة النجم الثلاثي للنقليات أن تتلقى ما يتراوح بين 120 و160 مليون دولار من إجمالي المتحصلات الأولية من الطرح.

وأشارت إلى أنه من المتوقع إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في أبريل 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إنه سيتم إتاحة الطرح للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تخصيص 5% من الطرح لعرضها على جهاز الإمارات للاستثمار.

وتوقعت أن يكون الطرح متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، رهنًا بصدور تأكيد من قبل لجنة الرقابة الشرعية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح وعند استخدام جزء من متحصلاته لسداد نحو 197 مليون درهم إماراتي من القروض والذمم الدائنة المستحقة لأطراف ذات علاقة.

وأوضحت أنه سيتم طرح الأسهم الحالية من قبل شركة أجيليتي تريستار اس بي في ليميتد، والتي تعتبر شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع هي المالك الوحيد الاساسي المستفيد منها، وشركة ستار القابضة المحدودة، والتي تعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها، وشركة دياموند المحدودة ذات الأغراض الخاصة، والتي يعتبر السيد يوجين ماين المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) ، والذين يمتلكون حاليًا 65.12% و19.61% و15.27% من أسهم الشركة على التوالي.

وعينت اتحاد بنوك للطرح يتألف من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد كمنسقين عالميين ومديري سجل اكتتاب متضامنين. كما تم اختيار بنك أبوظبي الأول ش.م.ع منسقًا إقليميًا متضامنًا ومدير اكتتاب ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منسقًا إقليميًا متضامنًا ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك سوسيتيه جنرال مدير سجل اكتتاب متضامن للطرح وشركة المركز المالي الكويتي مديرا مشاركا.

ويشار إلى بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز في هذا المستند باسم "المديرين". ويعمل بنك موليس آند كومباني كمستشار مالي مستقل لشركة النجم الثلاثي للنقليات.

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار.