بي.تك المصرية تستهدف مبيعات بـ 8 مليارات جنيه

قال محمود خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة بي.تك المصرية، لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها إلى 8 مليارات جنيه (510.2 مليون دولار) هذا العام بارتفاع نحو 28% عن عام 2020.

بي.تك إحدى أكبر شركات القطاع في مصر، وهي مملوكة بواقع 33.3% لشركة دي.بي.آي البريطانية للاستثمار المباشر والنسبة الباقية تعود لعائلة خطاب.

وأضاف خطاب خلال مقابلة مع رويترز "لم نتوقف عن التوسع يوما... استطعنا احتواء تأثيرات كورونا وفتحنا فروعا أكثر ووظفنا عمالة جديدة وحققنا زيادة بالمبيعات ونسعى هذا العام لمواصلة التوسعات، ونسعى لإضافة نحو 13 فرعاً جديداً لنصل إلى 108 أفرع بنهاية هذا العام".

تعمل بي.تك في السوق المصرية منذ 1997 وهي الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر.

وقال خطاب إن شركته ستستثمر نحو 521 مليون جنيه هذا العام في التوسعات الجديدة والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية التي ستمثل 19.5 من المبيعات المستهدفة لعام 2021.

وكانت بي.تك استثمرت نحو 400 مليون جنيه في 2020 ونحو 300 مليون جنيه في 2019 أُنفقت على توسعات الشركة.

وأضاف خطاب أن شركته تستهدف الاستحواذ على 17% من سوق الأجهزة المنزلية في مصر بحلول 2025 البالغ حجمها نحو 100 مليار جنيه في 2020.