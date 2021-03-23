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شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر" تتطلع للتوسع بسوق السعودية

شركات

شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر" تتطلع للتوسع بسوق السعودية

تحولت إلى الربحية خلال 2020

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دبي - العربية.نت

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أكد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، في مقابلة مع "العربية" أن بين الأنشطة الأكثر توسعاً للشركة، في المرحلة المقبلة، سيكون قطاع التكييف والتبريد للمنازل والشركات، مع مشاريع الإسكان والمشاريع الكبرى في السعودية.

وقال إن الشركة أضافت علامتين تجاريتين لمحفظتها من الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد التام على استحواذ على علامات تجارية تضيف قيمة لمحفظة الشركة، وللمستهلك في السوق.

وشرح أن الشركة تحولت إلى الربحية خلال 2020، مع تنفيذها برنامج التحول الاستراتيجي في جميع أركان الشركة والتركيز على تقليل التكاليف وتطوير إ دارة مبيعات أكثر كفاءة وتحسين البينة التحتية للأعمال.

واعتبر أن هذه الإجراءات انعكست في نمو الإيرادات أكثر من 5% وزيادة هوامش الربحية 24% وصعود الإيرادات ارتفعت فوق 7%.

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