أميركا تشكك ببيانات أسترازينيكا.. قدمت معلومات منتهية الصلاحية

في مفاجأة جديدة تتعلق بالتجارب الأميركية على لقاح أسترازينيكا، قال مجلس البيانات والسلامة الأميركي إن أسترازينيكا ربما تكون قدمت معلومات منتهية الصلاحية، لتعطي صورة غير مكتملة حول فعالية الجرعة.

وكانت التجارب الأميركية قد أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 79%، كما أظهر البيانات أيضا أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من المرض الشديد والوفاة نتيجة كورونا.

يشار إلى أن نحو 12 دولة استأنفت التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد إعلان جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.