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صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في تليغرام

مبادلة للاستثمار

صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في تليغرام

في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي المملوكة لحكومة أبوظبي، عن استثمار 75 مليون دولار في شركة "تليغرام"، مشغّل منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة والقائمة على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي.

وقالت "مبادلة" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار سيكون في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

وتوقعت أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في خلق فرص جديدة للتعاون وبالتالي دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

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يذكر أن تطبيق "تليغرام" أطلقه الأخوان بافيل ونيكولاي دوروف، في 2013، كتطبيق مراسلة آمن يستخدم التشفير التام بين طرفي المحادثة، وتطوّر التطبيق منذ اطلاقه ليصبح اليوم منصة عالمية متكاملة للتواصل الاجتماعي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، وبات أحد أكثر عشر تطبيقات تم تحميلها في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وقال رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة "مبادلة" فارس سهيل المزروعي: "نثق بأنّ لدى "تليغرام" اليوم كافة الإمكانات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة. وتمثل الشركة فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لـ ’مبادلة‘ وستكون إضافة مثالية لمحفظة شركاتنا الرائدة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعاتها".

وتابع: "كما أنّ استثمارنا في "تليغرام" يرسي أساساً متيناً لشراكة استراتيجية ستدعم جهودنا لتعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي فضلاً عن جذب مستويات متقدمة من المواهب والمهارات التكنولوجية إلى العاصمة".

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